Como: non si ferma all’alt per paura della multa, ma era senza patente

Un giovane è stato identificato e raggiunto nella propria abitazione a Malnate (in provincia di Varese) dopo che non si è fermato all’alt di una pattuglia della guardia di finanza di Olgiate Comasco (in provincia di Como). L’episodio è successo a Castelnuovo Bozzente (nel Comasco). Il ragazzo ha prima cercato di simulare il furto della propria vettura, poi di "giustificarsi dicendo che era fuggito per paura di una sanzione per essere stato sorpreso in giro senza motivo", violando i decreti sull'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). Come invece accertato successivamente, i militari hanno ritenuto più probabile l’ipotesi che la sua fuga fosse dovuta alla mancanza della patente. Inoltre, la macchina non era assicurata.

La vicenda

I finanzieri, nel corso delle quotidiane attività di controllo volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno intimato l'alt al conducente d un'autovettura Alfa Romeo 147, il quale ha proseguito la marcia a velocità sostenuta lungo le vie del centro cittadino. Gli accertamenti effettuati dai militari, anche avvalendosi delle videocamere di sicurezza della cittadina, hanno permesso di identificare l'autovettura e il relativo proprietario, che è stato raggiunto presso la propria abitazione.

Il resoconto dei finanzieri

"Il ragazzo - si legge in una nota - ha ammesso di aver nascosto la macchina in una via di Malnate, distante dalla propria abitazione e di essere scappato al posto di controllo per paura di essere sanzionato per la normativa legata al Covid-19. Dalle visure informatiche è emerso che la macchina era priva di copertura assicurativa ed il proprietario era senza patente".