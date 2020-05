Quello che si celebra oggi è un Primo maggio diverso dal solito. Per questo motivo, Humanitas ha colto l’occasione per ringraziare, con un video corale, tutti i suoi medici, infermieri, operatori socio-sanitari e membri dello staff impegnati da oltre due mesi in prima linea per combattere il coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) negli ospedali di Rozzano, Bergamo, Milano, Torino e Castellanza.

Immagini che vogliono essere un inno al coraggio e alla dedizione, che hanno permesso di riconvertire in tempo record strutture e competenze professionali per far fronte all’emergenza, ma anche un ricordo dedicato a tutti i pazienti curati e ai colleghi che sono mancati. Coronavirus, 1 maggio nel mondo tra piazze vuote e cortei. FOTO