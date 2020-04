Milano, volpe entra in giardino e si rifugia nella cuccia dei cani. FOTO

Curioso episodio ieri in una villa di Buscate, nel Milanese. Protagonista una volpe che, forse attratta dall’odore di cibo o dei rifiuti, è entrata nel giardino privato dell’edificio per poi accorgersi della presenza di due cani di grossa taglia. Nel tentativo di scappare, si è quindi rifugiata in una delle loro cucce, dove è stata recuperata dai volontari di ENPA Milano, che l’hanno poi trasferita al CRAS di Vanzago per accertamenti.

"In questo periodo gli animali selvatici, approfittando della relativa calma del territorio dovuta al confinamento, sono più portati a esplorare il territorio, anche in prossimità dei luoghi urbani”, spiega Ermanno Giudici, presidente di ENPA Milano.

La volpe nella cuccia (Foto Twitter ENPA Milano)

Gli avvistamenti di questo periodo

Quello della volpe, la cui foto è stata pubblicata da ENPA Milano, è solo l’ultimo di un lungo elenco di animali selvatici avvistati in prossimità dei centri urbani nelle ultime settimane. "Sono più tranquilli, meno spaventati e per questo vengono avvistati più frequentemente", aggiunge ancora Giudici. "Non si tratta di nuovi arrivi, come qualcuno potrebbe supporre, ma di soggetti che già vivevano nei paraggi e che ora, complice la maggior tranquillità, sono più visibili. Per questo occorre avere, soprattutto se si è alla guida, una maggior attenzione per evitare investimenti accidentali", conclude.