"Un segnale di ripartenza". Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, commenta così a Sky TG24 la riapertura del mercato scoperto nel paese alle porte di Milano, il primo a riaprire in Lombardia, a pochi giorni dall'inizio della fase 2 (DATE E CALENDARIO - IL DISCORSO DI CONTE) dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). "Non è stato facile a livello sperimentale perché bisogna garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza che sono previste", ha precisato il sindaco. riapre il primo mercato scoperto in Lombardia

Le norme di sicurezza

"Non è stato semplice recuperare i prodotti nel giro di 24 ore e mettere in pista il mercato anche perché bisogna garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza che sono previste", ha sottolineato Di Stefano. "C'è un responsabile della polizia locale, identificato in base all'ordinanza della regione Lombardia come Covid Manager - ha aggiunto il sindaco -, che dovrà misurare la temperatura delle persone. Nel caso in cui quest'ultime non abbiano le mascherine saremo pronti a fornirle. Verrà effettuato anche un conteggio totale delle persone che accedono al mercato".