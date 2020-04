Coronavirus Milano, Atm proroga la scadenza delle tessere

L'Atm, azienda dei trasporti milanesi, ha annunciato la proroga delle tessere e i cambiamenti che verranno apportati sui mezzi pubblici durante la fase due (DATE E CALENDARIO - IL DISCORSO DI CONTE) dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). L'azienda ha spiegato che "le disposizioni delle Autorità sul distanziamento sociale ridurranno notevolmente il numero di passeggeri che potremo trasportare" e che quindi ci saranno "conseguenze sui tempi di viaggio, che saranno inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli a cui i passeggeri erano abituati".

Prorogate le scadenze delle tessere

Atm ha deciso di prorogare la scadenze delle tessere. Per quanto riguarda quelle ordinarie, per le tessere con una scadenza compresa tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2020 sono disponibili due alternative. Dal 4 maggio si può richiedere il rinnovo presso una rivendita dotata di apparato di ricarica per le tessere elettroniche oppure dall'1 giugno si può attivare il rinnovo appoggiando la tessera sui totem utilizzati per attivare gli abbonamenti online che sono presenti in tutte le stazioni della metro. La tessera viene rinnovata senza costi per 12 mesi a partire dalla data di scadenza.

Le tessere degli studenti e degli Over 65

Per quanto riguarda le tessere degli studenti, il profilo viene prorogato fino al 31 gennaio 2021. I possessori di tessera Over 65, invece, riceveranno una nuova tessera a casa a eccezione degli abbonati Off Peak agevolati e quelli con gratuità legata a indicatore Isee. In merito agli abbonamenti, inoltre, Atm ricorda che per rispettare il distanziamento sociale si può ricaricare online l'abbonamento sull'area riservata del sito.