Droga, 18enne e 19enne morti durante ritrovo in casa nel Lecchese

Tragedia a Colico, in provincia di Lecco. Due ragazzi, un 18enne e un 19enne, sono stati trovati morti ieri sera all'interno di un appartamento in centro a Colico (Lecco). A scoprire i due corpi, intorno alle 22, sono stati i soccorritori. Hanno perso la vita, forse a causa di una overdose da stupefacenti, in un appartamento dove si erano trovati con tre amici, incolumi, poi accompagnati nella caserma dei carabinieri di Colico per essere ascoltati su quanto accaduto.

La ricostruzione dei fatti

All'inizio, quando sono scattati i soccorsi, si è pensato a una duplice tragedia per una fuga di gas di una stufetta difettosa, al punto che sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Poi, una volta sul posto, si è subito compreso che le ragioni erano ben altre. Il magistrato di turno della Procura di Lecco ha disposto il sequestro dell'appartamento e le autopsie sui corpi delle vittime.

"Ogni ipotesi è al momento azzardata. Bisogna attendere l'esito degli esami autoptici e tossicologici disposti dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta. Allo stato si può soltanto dire che le morti dei due ragazzi, già noti alle forze di polizia, sono imputabili ad arresto cardiocircolatorio", si limitano a dire gli investigatori dell'Arma di Lecco coordinati dal colonnello Claudio Arneudo.

Le due vittime

Le vittime sono due ragazzi italiani, Daniel Ghedin, 19 anni, residente a Sorico (Como) e Riccardo Micheli di 18 anni, che risulta residente a Piantedo (Sondrio). L'allarme è stato lanciato da uno degli altri tre giovani, fra cui due ragazze, tutti più o meno coetanei dei deceduti, che si trovavano all'interno dell'abitazione situata in via Nazionale a Colico, al confine fra le province di Como e Lecco. Sul posto, per le prime indagini, sono intervenuti i carabinieri della locale caserma e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Lecco.

