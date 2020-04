Incidente sulla Milano Laghi, cervo in autostrada: motociclista ferito

Nella serata di ieri un motociclista, che stava percorrendo la Milano Laghi in direzione di Varese, si è trovato davanti a un cervo, fermo in mezzo alla carreggiata tra Origgio e Legnano. Il 48enne non è riuscito a evitare l'impatto con l'animale, è stato sbalzato dalla moto ed è rotolato per diversi metri sull'asfalto. In suo soccorso è arrivato il personale del 118, che lo ha trasportato in condizioni non gravi all'ospedale di Niguarda.