Milano, 25 aprile: tensione fra manifestanti e polizia in via Padova

A Milano, in zona via Padova, si sono registrati momenti di tensione fra le polizie e un gruppo di antagonisti che aveva improvvisato un corteo in strada in memoria dei partigiani. E’ successo intorno alle 11.50. Agenti di polizia hanno incrociato una quindicina di attivisti del Carc (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo).

La manifestazione

Diverse associazioni attive in zona 2 si erano accordate per una sorta di "staffetta partigiana", consistente nel portare un fiore o un pensiero alle tanti lapidi dei morti per la libertà presenti nel quartiere. Lo raccontano i militanti del Carc, spiegando che alcuni di loro sono tra quelli identificati dalla polizia in via Democrito. In una delle vie limitrofe a via Padova, invece, altri quattro membri del Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo sono stati fermati e denunciati - per quanto comunicato dagli stessi Carc - per violazione delle norme anti-Covid (LA DIRETTA).

Le tensioni con le forze dell'ordine

Nei video girati dai residenti affacciati al balcone, si vedono gli agenti di polizia bloccare i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bici, è stato atterrato sull'asfalto. Una ragazza è stata ammanettata e trascinata in auto per l'identificazione. Da via Fatebenefratelli fanno sapere che si trattava di persone note sorprese durante i controlli.

Manifestanti bloccati in zona Navigli

In zona Navigli invece una ventina di antagonisti dei centri sociali sono stati fermati dalla polizia, in via Ascanio Sforza. Il gruppo era diretto in piazza XXIV Maggio per una "passeggiata partigiana". I manifestanti sono stati bloccati per essere identificati. Secondo quanto riferito dalla questura, il gruppo era formato da militanti della zona di via Gola e Corvetto. Non ci sarebbero stati episodi di tensione.

Polizia e Carabinieri identificano manifestanti che appendevano corone di fiori sulle lapidi dei partigiani caduti nel quartiere Ticinese (Ansa)

Data ultima modifica 25 aprile 2020 ore 14:10