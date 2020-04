Il Teatro dell’Elfo di Milano in collaborazione con il Teatro della Cooperativa, pubblica online oggi e domani lo spettacolo di Renato Sarti “Mai Morti”, interpretato da Bebo Storti. Inoltre, l’Elfo ha aderito alle celebrazioni del 75esimo anniversario della Liberazione rilanciando sul proprio sito internet e sui videowall di Corso Buenos Aires l'iniziativa dell’Anpi “25 aprile #bellaciaoinognicasa”. L’invito, rivolto a tutti, è quello di cantare “Bella ciao” questo sabato alle ore 15.

Lo spettacolo

L’obiettivo dello spettacolo è ripercorrere, attraverso i racconti di un uomo "mai pentito", episodi della nostra storia e per far riflettere, in modo diretto e crudo, su quanto, in Italia, il razzismo, il nazionalismo e la xenofobia siano ancora difficili da estirpare. “Mai Morti” era il nome di uno dei più terribili battaglioni della Decima Mas. Renato Sarti, drammaturgo e autore da sempre impegnato sui temi della memoria storica, ha voluto ripercorrere, attraverso i racconti di un uomo "mai pentito", episodi della nostra storia ampiamente documentati, per far riflettere e per non dimenticare. Bebo Storti dà voce e corpo a un nostalgico delle "belle imprese" del ventennio fascista, oggi impegnato in prima persona a difesa dell'ordine pubblico, contro viados, extracomunitari, zingari e drogati.

La prima di “Mai Morti”

Lo spettacolo di Sarti è stato rappresentato per la prima volta alla Maratona di Milano nel luglio 2000. Prodotto poi da Teatro dell’Elfo, ha avuto lunghe tournée: nel 2004 è andato in scena al Piccolo Teatro e nella scorsa stagione all’Elfo Puccini. In questa settimana di aprile doveva essere ripreso al Teatro Out Off, che ha scelto di proporlo comunque online. In un’ideale staffetta tra teatri, l’Elfo lo ha rilanciato di conseguenza sul proprio sito internet.