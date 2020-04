Varese, rubarono abiti firmati per un valore di 100mila euro: presi

Un uomo di 43 anni, bosniaco, e uno di 37, serbo, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver rubato oltre 100 mila euro da un negozio Gucci a Varese, usando un'auto come ariete per sfondare la vetrina, l'11 novembre scorso.

Le indagini

I due, bloccati dai militari in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Varese, erano stati già fermati per un altro furto da 90 mila euro in una profumeria di Vimodrone (Milano). La coppia di ladri, supportata da complici pronti ad arrivare in Italia dall'Est Europa, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Varese, aveva pronte altre 8 auto (tutte sequestrate), con cui avrebbe colpito negozi in provincia di Milano, Monza e Bergamo.