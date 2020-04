Coronavirus Milano, Bike The City organizza "pedalate" online in città

Un tour online per visitare la Milano più autentica, un viaggio nel tempo e nello spazio nei luoghi storici e artistici da raggiungersi in bicicletta. Lo propone Bike The City, operatore che organizza tour a tema nel capoluogo lombardo, ma anche a Torino e Verona, attraverso percorsi ciclabili. Durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), i tour continuano, ma da casa.

L'inziativa

I fondatori di Bike The City hanno infatti ideato una serie di visite guidate online di Milano, tutte con epicentro culturale, simbolico, narrativo a partire dal Duomo, il punto di fuga di molte possibili prospettive sulla città. Con l’ausilio di Google Earth, condotti dalla voce delle guide, da casa propria ci si potrà immergere per un’ora nella storia della città e godere delle sue bellezze artistiche e architettoniche, scegliendo uno dei percorsi a tema proposti dal programma.

I tour

Si inizierà il 26 Aprile alle 11 in diretta su Facebook con un tuffo nella storia dei Visconti, la dinastia dei draghi e dei serpenti, una visita guidata di quanto resta oggi di una Milano tardo-medievale, ricca di simboli potenti, storie affascinanti, tra monumenti più o meno famosi che rappresentano la loro eredità per la città. In seguito il programma proseguirà spostandosi sulla piattaforma WebinarJam. Al momento sono già in calendario gli appuntamenti del 2 Maggio, anniversario della morte di Leonardo da Vinci, con alle 11 il Webtour tour con Nadia Gobbi, autrice di Leonardo e Milano, poi si prosegue il 10 Maggio (2020 anno di Raffaello), Webtour alle 11 "Chi l’avrebbe mai detto: Raffaello a Milano!" e infine il 16 Maggio, Webtour alle 11 "Asburgica e Napoleonica, bellezza neoclassica". Per questi Webtour verrà chiesto un minimo contributo di cinque euro per sostenere il lavoro delle guide, che darà diritto al 20% di sconto su un tour in bicicletta quando sarà consentito riaprire l’attività.