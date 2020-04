A Milano non ci sarà alcun corteo per celebrare i 75 anni dalla Liberazione. A causa dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), quest’anno, in occasione del 25 aprile, si terrà solamente una cerimonia a Palazzo Marino, in presenza del sindaco Giuseppe Sala, che i cittadini potranno seguire in diretta streaming alle 12 sulla pagina Facebook del Comune.

Inoltre, per la ricorrenza, Anpi, Aned e molte altre realtà, hanno lanciato l'iniziativa 'Stringimi forte Milano’, nell’ambito della quale sabato, alle ore 17, sulle pagine Facebook di Anpi Milano e Aned si terrà una diretta di 75 minuti con canti e letture per fare memoria.

Domani monsignor Delpini al Campo della Gloria

Domani, 23 aprile, al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore di Milano, l'arcivescovo del capoluogo lombardo, monsignor Mario Delpini, e il presidente della Comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani, commemoreranno i caduti della guerra di Liberazione, alla presenza del presidente del Comitato provinciale dell'Anpi, Roberto Cenati, e della vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo.