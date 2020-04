Coronavirus, Sky TG24 torna a Codogno a due mesi dal primo caso. VIDEO

Una farmacia, un bar, un negozio di alimentari. Il 21 febbraio Sky TG24 dopo la notizia del paziente 1 di Codogno e dei primi casi di Coronavirus aveva raccolto le testimonianze delle piccole attività commerciali del paese, la cui vita cominciava a essere rivoluzionata a causa della diffusione del contagio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Ora, a due mesi di distanza, il ritorno negli stessi luoghi per parlare con le persone intervistate quel giorno.

Codogno due mesi dopo

Ma come è cambiata Codogno dal 21 febbraio? "Le persone sono spaventate - spiega la farmacista -. Molti hanno avuto dei morti in casa. Qualcuno parecchi morti in casa". Sensazioni simili a quelle espresse da un barista: "Purtroppo sono successe bruttissime cose in questi due mesi. Tante persone hanno perso i loro cari. Io ho perso mia mamma. Si è ammalata a Genova, l'hanno ricoverata in ospedale ma dopo 15 giorni non c'è stato niente da fare".