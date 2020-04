Incidente stradale, giovane muore in provincia di Lecco

Tragedia a Bulciago, in provincia di Lecco. Un ragazzo di 28 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale per Nibionno. Il giovane lascia la compagna e una figlia: era alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, complice forse anche l'asfalto bagnato per la pioggia, ribaltandosi e finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.