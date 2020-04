Vigevano, lite tra famiglie: due bambini ustionati con l'acido

Un bambino di nove anni e la sorella di tre e mezzo sono state le vittime di un litigio tra due famiglie a Vigevano, rimanendo entrambi ustionati da una sostanza corrosiva contenente acido spruzzata da una donna di 27 anni. Entrambi hanno ustioni e non sarebbero particolarmente gravi. La piccola è stata trasportata con un'ambulanza della Croce Rossa all'ospedale Niguarda di Milano mentre il fratello è stato portato dalla Croce Azzurra all'ospedale di Vigevano. La donna, a quanto si apprende, è stata solo denunciata a piede libero per lesioni aggravate in quanto incinta.

La lite

Secondo quanto ricostruito, durante la lite tra le due famiglie di orgini egiziane, scoppiata in un caseggiato di strada San Marco, la 27enne ha spruzzato uno sgorgante per wc, composto al 98 per cento di acido solforico, contro il vicino del piano di sotto, un connazionale di 30 anni, che è riuscito a scansarsi in tempo. Dietro di lui però c'erano i suoi due figli, che sono stati raggiunti da numerosi schizzi al volto, al collo, alle braccia e alle gambe, riportando ustioni non estese ma anche di terzo grado. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità.