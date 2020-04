Coronavirus, Pearson per Milano: il progetto per la didattica online

Pearson Italia, casa editrice leader mondiale nel settore education, lancia “Pearson per Milano”, un progetto dedicato alle scuole milanesi, che risponde all’appello del Sindaco Beppe Sala e alle iniziative del Comune “Scuole aperte” e “Alleanza per #Milanodigitale”. Due importanti iniziative, queste, nate per favorire la condivisione di risorse digitali e la donazione di dispositivi tecnologici al Comune, da destinare agli studenti delle fasce più disagiate che hanno difficoltà nel seguire le lezioni online. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Il progetto "Pearson per Milano"

“Pearson per Milano” è un progetto rivolto a tutti gli studenti, dalla scuola primaria alle superiori, e mette a disposizione di bambini e ragazzi risorse digitali per l’apprendimento dell’inglese e della matematica, oltre che dispositivi, insieme ai partner C&C e Monti&Russo Digital, per favorire l’accesso alla didattica online. Il progetto si articola in tre azioni.

Lo studio della lingua inglese

“Milano reads” (https://it.pearson.com/kilometro-zero/inglese/milano-reads.html), è un progetto di lettura dedicato alle scuole di Milano, per migliorare il livello di inglese di bambini e ragazzi in modo divertente, coinvolgente e gratuito. Gli studenti milanesi avranno a disposizione, fino all’8 giugno, 20 “Pearson English Readers”, libri in inglese da leggere e ascoltare liberamente online, di cui dieci per la Scuola primaria e 10 per la Scuola secondaria di primo grado. Tra questi, grandi classici della letteratura anglosassone, da Il libro della giungla a I Viaggi di Gulliver, da Oliver Twist a Sherlock Holmes e Le avventure di Tom Sawyer. Per ogni testo sono disponibili una serie di attività che i docenti possono assegnare agli studenti per approfondire la lettura e aiutarli a migliorare il loro livello di inglese. A “Milano reads” è legato anche il contest “Attiva la tua fantasia!”: gli studenti potranno scegliere il loro libro preferito tra quelli proposti da Pearson e, a partire dal testo, realizzare un elaborato – un disegno, un poster, un video –sulla loro attività di lettura a casa, inviandolo a ingleseprimaria@pearson.com (Scuola Primaria) e inglesesecondaria@pearson.com (Scuola secondaria di primo grado). Si può partecipare singolarmente o come classe; gli elaborati più belli saranno pubblicati sul sito di Pearson Italia.

La 'matematica interattiva'

A disposizione degli studenti milanesi, gratuitamente, anche Math Result, piattaforma interattiva per l’apprendimento della matematica nelle scuole superiori; con Math Result i ragazzi sono supportati nella loro attività a casa: svolgono gli esercizi assegnati dal docente come sul quaderno, e la piattaforma li supporta con suggerimenti a richiesta a ogni passaggio, videoesercizi esemplari e videolezioni di ripasso. Sempre seguendo le indicazioni del docente, che può monitorare costantemente i progressi e le difficoltà di ogni studente. Per utilizzare MathResult: https://it.pearson.com/kilometro-zero/mathresult

L'accessibilità a internet

Nel solco dell’appello “Alleanza per #Milanodigitale”, C&C e Monti&Russo Digital, partner di Pearson nelle iniziative educational, hanno donato venti tablet (iPad e Samsung) al Comune di Milano, da distribuire agli studenti che non hanno accesso a dispositivi digitali.

Gli obiettivi del progetto

“Con il progetto Pearson per Milano - dichiara Mila Valsecchi, direttore generale di Pearson Italia - abbiamo voluto rispondere all’appello del Sindaco Beppe Sala e del Comune. Desideriamo offrire qualcosa di speciale a una città in grande difficoltà, alla quale siamo particolarmente legati perché ospita la nostra sede principale. Conosciamo lo spirito civico e la capacità di essere solidali dei milanesi, e con lo stesso spirito abbiamo immaginato questo progetto, che mira a sostenere chi è più in difficoltà e a dare un supporto a tutti i bambini e ragazzi su due ambiti molto importanti: la lingua inglese e la matematica”.