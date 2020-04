Madre e bambino di un anno investiti a Milano, non sono gravi

Questa mattina a Milano, in via Caterina da Forlì all'angolo con via Strozzi, una mamma di 44 anni e il suo bambino di un anno sono stati investiti da un'auto. La donna e il piccolo sono stati portati all'ospedale Niguarda, ma non sono in condizioni gravi. L'automobilista si è fermato per i soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.