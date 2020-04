Milano, scoperta piantagione di marijuana in uno scantinato: 3 arresti

Una vera e propria piantagione di marijuana è stata scoperta dalla polizia di Stato nello scantinato di uno stabile alla periferia Nord di Milano, in zona Dergano. E’ successo ieri sera intorno alle 22.30: durante un giro di controllo per le vie della città, gli agenti delle volanti hanno sentito, passando vicino a una palazzina in via Abba, un forte odore di marijuana. Entrati nell'edificio, nelle cantine hanno trovato circa 500 piantine sistemate in un ampio locale dotato di impianti di irrigazione, illuminazione e areazione. All’interno era presente inoltre il materiale per confezionare la droga. Tre uomini, di età compresa tra 35 anni e i 27, sono finiti agli arresti domiciliari e verranno processati per direttissima con le regole imposte dall'emergenza Coronavirus.