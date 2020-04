Coronavirus, Giuseppe Sala: "Uova e colombe in ospedali e per bimbi"

Il Comune di Milano distribuirà in questi giorni colombe e uova di Pasqua negli ospedali, ai lavoratori e ai bambini delle famiglie più bisognose. "In questi giorni distribuiremo colombe e uova di Pasqua, infatti un importante produttore ci ha regalato 30mila colombe e le porteremo negli ospedali - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social -, le daremo a chi ha lavorato per noi in questi giorni, come ad esempio chi ha guidato un mezzo pubblico o ha pulito le strade. Ma avremo uova di Pasqua anche per i bambini delle famiglie più bisognose".

Sala ha iniziato il suo video dall'Ortomercato di Milano. "In questi 42 giorni 4 o 5mila persone hanno sempre lavorato per noi, per rifornire Milano di frutta, verdura, pesce e altro. Ma ora la generosità di queste persone sta facendo fare un altro passo alla nostra città", ha spiegato. Infatti i volontari e i dipendenti del Comune, proprio dall'Ortomercato, stanno preparando dei kit assortiti di frutta e di verdura che vengono confezionati e mandati immediatamente negli hub che il Comune ha predisposto per gli aiuti alimentari. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La riflessione

Poi, il primo cittadino ha fatto una riflessione: "A tutti noi è capitato di dire o di sentire dire che nulla sarà come prima, che cambierà tutto. Si certo è logico, ma diventerà reale se noi lo vorremo, cioè se saremo disponibili a mettere un po' in crisi il nostro comportamento ad accettare il cambiamento".