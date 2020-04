Secondo la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia, fra gli errori nell'affrontare l'emergenza in Lombardia c'è stata "la gestione confusa della realtà delle RSA e dei centri diurni per anziani, che ha prodotto diffusione del contagio e un triste bilancio in termini di vite umane", è quanto si legge in una lettera inviata dalla Federazione all'assessore al Welfare, Giulio Gallera. I medici lamentano anche "la mancanza di dati sull'esatta diffusione dell'epidemia" e "l'incertezza nella chiusura di alcune aree a rischio". (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

La lettera della Federazione

Ci sono accuse e una richiesta di un intervento incisivo nella missiva della Federazione che cerca di affrontare gli errori fatti nella fase iniziale della gestione dell'emergenza a partire dalla "pressoché totale assenza delle attività di igiene pubblica". E che ora chiede controlli prima della ripresa delle attività che potrà essere solo "solo graduale" e prudente". "È superfluo segnalare - ammonisce la Federazione - come qualsiasi imprudenza potrebbe determinare un disastro di proporzioni difficili da immaginare e come le misure di isolamento sociale siano da potenziare e applicare con assoluto rigore". Per le attività non sanitarie, fra le proposte dei medici c'è quella di uno screening esteso per individuare chi non è venuto a contatto con il virus. E poi per chi ha avuto sintomi, anche lievi, la richiesta è del test prima del rientro al lavoro, almeno per gli "addetti ad attività ritenute di prioritario interesse". "A tale scopo - hanno ammonito - Regione Lombardia dovrà mettere in campo tutte le risorse umane ed economiche disponibili".

Le richieste dei medici

I medici nella loro lettera per il futuro chiedono alla Regione anche "test rapido immunologico, una volta ufficialmente validato" a tutti gli operatori sanitari con successivo tampone diagnostico a chi abbia gli anticorpi, con la possibilità per chi risulta positivo ma asintomatico "di un'attività solo in ambiente Covid, sempre con protezioni individuali adeguate". La Federazione nella prima fase dell'emergenza lamenta la "pressoché totale assenza delle attività di igiene pubblica". E si dice convinta che la "situazione disastrosa" che si è verificata in Lombardia rispetto ad altre regioni sia dovuta proprio perché è stata trattata come "un'emergenza intensivologica, quando in realtà si trattava di un'emergenza di sanità pubblica".

Borrelli: “I medici Lombardi hanno fatto tutto il possibile”

Il virus ha colpito "all'improvviso, non siamo riusciti a livello medico a contenere e ad adottare le misure che poi sono state perfezionate", ma da parte dei medici della Lombardia c'è stato "un lavoro immane" e "sono convinto che meglio di questo non si potesse fare", ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a chi gli ha chiesto se ci fossero stati degli errori da parte dei sanitari, soprattutto nella prima fase dell'emergenza. "Credo che i medici lombardi - ha ribadito - hanno fatto tutto quello che era nella loro conoscenza e nella loro possibilità, con gli strumenti che erano disponibili". Anche per lo pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi "in una situazione di tipo catastrofico in cui era la Lombardia penso non fosse possibile fare di meglio e di più".