Anatroccoli finiscono in tombino nel Milanese: salvati da vigili fuoco

Sei anatroccoli sono rimasti incastrati in un tombino e sono stati salvati dai vigili del fuoco. E’ successo a Cologno Monzese, in provincia di Milano, intorno alle 12.30 di oggi. I piccoli, dopo essere finiti sotto la lastra di un tombino nei pressi della fermata della metropolitana, non riuscivano a tornare in superficie. Sul posto è quindi intervenuta una squadra del comando di Milano che ha liberato il gruppo di anatroccoli e li ha riaffidati alla madre. L’anatra ha poi portato i piccoli al sicuro in un prato.