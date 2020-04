Milano, esce per comprare droga: cliente denunciato e pusher arrestato

A Milano un ragazzo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver venduto una dose di cocaina a un cliente all'esterno del proprio appartamento a Milano, in zona Quinto Romano. Nella serata di ieri gli agenti hanno assistito in via Airaghi allo scambio tra i due uomini. Il cliente era un 32enne che ha ammesso di essere uscito da casa per comprare 20 euro di cocaina e che per questo, oltre a essere segnalato in prefettura come consumatore, è stato denunciato per l'articolo 650 del codice penale.

L'arresto

Nel frattempo il pusher era rientrato a casa senza rendersi conto del controllo al suo cliente e così i poliziotti hanno aspettato il momento propizio per poterlo sorprendere. Pochi minuti dopo è arrivato un parente dello spacciatore, gli agenti ne hanno approfittato per entrare in casa, ma appena il pusher li ha visti si è lanciato dalla finestra del piano terra nel tentativo di scappare. Ha, inoltre, buttato oltre una siepe un sacchetto con 35 grammi di cocaina. Tutto questo, però, non gli ha evitato l'arresto.