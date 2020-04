Per via dell’emergenza coronavirus non poteva ritirare la pensione allo sportello, come era solito fare, ed era in difficoltà a prelevare il denaro attraverso il postamat. Così un anziano milanese si è rivolto alla polizia, spiegando la situazione e chiedendo indicazioni su cosa fare. Dopo dieci minuti sul posto è stata inviata una volante, gli agenti hanno “scortato” il pensionato allo sportello automatico più vicino e insieme hanno prelevato il denaro. Poi l’anziano è stato riaccompagnato a casa.

L’audio della telefonata è stato pubblicato dalla polizia su Twitter: “Quando si ha qualche capello bianco in più, i cambiamenti repentini rendono insicuri - si legge nel tweet -. Così un signore di Milano che di solito ritirava la pensione allo sportello, non riuscendo a causa dell'emergenza #COVIDー19 ci ha chiamato per aiutarlo a prelevare in sicurezza”.