Coronavirus, Allianz sostiene iniziative solidali del Comune di Milano

Dopo la partnership con il Gruppo Sapio per l’ospedale da campo negli spazi della ex Fiera di Milano, Allianz ha annunciato un intervento anche a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso, istituito dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, e del Programma QuBì - Ricetta contro la povertà alimentare, iniziativa avviata per contrastare la povertà alimentare in collaborazione fra il Comune di Milano, il Banco Alimentare della Lombardia, la Caritas Ambrosiana e altri partner.

Nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’ospedale in Fiera, Allianz ha inoltre messo a disposizione delle Istituzioni la palazzina liberty di Largo Domodossola.

L'intervento nell'ospedale in Fiera

Nel nuovo ospedale di terapia intensiva realizzato nella ex Fiera Milano e inaugurato il 31 marzo sono stati installati impianti per la distribuzione di ossigeno e gas medicali forniti dal Gruppo Sapio in partnership con Allianz. Gli impianti, che sono stati realizzati da una squadra complessiva di 60 tecnici Sapio, sono costantemente alimentati da tre serbatoi, per far fronte all'enorme fabbisogno di ossigeno dei pazienti ospedalizzati. I tecnici - si legge in una nota di Allianz - "hanno lavorato giorno e notte in 10 giorni per completare la prima tranche di installazione di 5.000 metri di tubi per servire i primi posti letto della terapia intensiva".

Le parole del sindaco Sala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: “Il contributo di Allianz alle iniziative messe in campo dal Comune di Milano è molto prezioso e segno di sincera solidarietà. In questo momento è fondamentale essere vicini, in tutti i modi possibili, a chi è più fragile. E Allianz ha saputo accogliere questo nostro appello con grande senso di responsabilità".

La Presidente di Allianz S.p.A., Claudia Parzani, ha commentato: “Ringraziamo il Sindaco Sala per averci offerto l’opportunità di dare il nostro contributo ad iniziative così importanti e concrete a sostegno di Milano e delle fasce più deboli della cittadinanza”.



Il sostegno di Allianz al Comune di Trieste

Allianz inoltre è intervenuta anche a sostegno del Comune di Trieste. “In questo momento difficile per il Paese e per la nostra città - dichiara il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza - dovuto alla lotta contro il nemico comune del Covid-19, un importante segnale positivo arriva dal rafforzamento del senso di comunità e dall’impegno concreto di tutti, in base ai propri comportamenti e capacità, nel contribuire per superare insieme questo momento e poterne uscire più forti, sia come singoli che come sistema territoriale. Un esempio concreto di ciò è l’importante sostegno economico che il Gruppo Allianz S.p.A. ha deciso di dare alla città di Trieste”.