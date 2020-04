Mantova, aggredisce madre, sorella e poliziotti: denunciato 21enne

J.Z., un 21enne disoccupato che abita con la famiglia in un alloggio popolare nel quartiere di Lunetta, alla periferia di Mantova, è accusato di aver picchiato madre e sorella, che si erano rifiutate di consegnargli dei soldi. Il ragazzo ha quindi aggredito i poliziotti intervenuti su richiesta dei vicini, allarmati dalle grida che provenivano dall'appartamento, ed è stato denunciato, per ora, solo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, visto che le due donne non hanno formalmente sporto querela. Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha emesso anche un avviso orale e un ammonimento affinché non ripeta più gli atti di violenza nei confronti dei famigliari.

L'aggressione e le violenze

L'aggressione nei confronti dei parenti è scattata ieri sera, di fronte al rifiuto delle due donne di soddisfare la richiesta di denaro. Il 21enne si è quindi scagliato contro di loro picchiandole. All'arrivo degli agenti, anziché calmarsi, è diventato ancora più violento ed è quindi stato immobilizzato e portato in questura. Qui, dopo la denuncia, è stato rilasciato, ma ha continuato a minacciare gli agenti fino a che non si è allontanato. Nel frattempo, madre e sorella sono state portate in un luogo protetto per sottrarle alle minacciate ritorsioni promesse dal giovane. Le due donne hanno poi raccontato ai poliziotti anni di violenze e di persecuzioni da parte del 21enne e hanno preannunciato una denuncia nei suoi confronti per percosse e lesioni.