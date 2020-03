Milano, un uomo accoltellato in strada nella notte

Un uomo di circa trent’anni è stato accoltellato nella notte a Baranzate, nel Milanese. E’ stato trasportato all'ospedale Niguarda con ferite al torace, alla tempia e alla mano. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. L’uomo, le cui generalità non sono state ancora comunicate, è stato soccorso in via Redipuglia attorno all'1.30 da personale del 118, che lo ha portato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.