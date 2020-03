Coronavirus, morto il giornalista e scrittore Raffaele Masto

Raffaele Masto, giornalista e scrittore, è morto dopo essere risultato positivo al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Nel 1989 Masto aveva iniziato a lavorare come giornalista alla Redazione Esteri di Radio Popolare. Inoltre, aveva svolto il ruolo di inviato in Medio Oriente, America Latina e soprattutto in Africa, luogo dove ha preso ispirazione per scrivere molti dei suoi saggi, tra cui il volume 'Mal d'Africa', scritto a due mani con il giornalista Angelo Ferrari, in pubblicazione nei prossimi mesi per Rosemberg & Seller. Oltre che con Radio Popolare collaborava con la rivista Africa. Quest'ultima lo ricorda come "cronista militante, ma onesto e scrupoloso". Masto era anche autore del blog Buongiorno Africa. Coronavirus, piazze e strade di Milano deserte nelle immagini del drone. FOTO