Aggredisce moglie e coinquilini, 40enne arrestato nel Milanese

Un dominicano di 40 anni, ricercato per una rapina commessa nel 2016, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e tre coinquilini nel loro appartamento, a Melzo, e aver dato fuoco alle lenzuola rischiando di provocare un incendio nello stabile.

L'aggressione

I militari sono intervenuti alle 23.30 di ieri in via Matteotti su segnalazione di un residente che ha sentito urla e rumori provenienti dall'abitazione dell'uomo. In casa, oltre al 40enne, c'erano tre connazionali di 25 (sua moglie), 37 e 44 anni, e un uomo di origini albanesi di 37 anni. Il gruppo è riuscito a scappare in strada dopo che il dominicano ha iniziato a danneggiare i mobili e ha dato fuoco alle lenzuola. Le fiamme si sono spente da sole in pochi minuti. A quel punto si è barricato in casa ed è stato inviato sul posto il negoziatore dei carabinieri. La trattativa è andata avanti fino alle 5, quando i militari delle Api (aliquote pronto intervento) hanno fatto irruzione immobilizzando il 40enne. L'uomo è stato descritto in forte stato di alterazione psico-fisica, motivo per cui dopo l'arresto per resistenza e lesioni personali è stato accompagnato all'ospedale di Melzo, dove è stato piantonato in attesa di un consulto psichiatrico. Da ulteriori accertamenti è emerso che il dominicano era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dal gip di Venezia per una rapina in casa commessa il primo gennaio 2016 a San Donà di Piave (Venezia).