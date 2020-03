Milano, scappa da polizia e si lancia in Naviglio in secca: ferito

Un uomo, di origini nordafricane, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi fratturato una gamba saltando nel Naviglio in secca, a Milano, per sfuggire agli agenti che lo inseguivano. La vicenda è accaduta attorno alle 15 in via Lodovico il Moro, dove una volante è intervenuta per la segnalazione di una rapina in strada ai danni di una donna minacciata da un uomo armato di coltello che si era fatto consegnare il cellulare.

L'intervento della polizia

Il nordafricano è stato individuato poco dopo e denunciato. In quel momento non aveva con sé il cellulare e neppure il coltello, ma 5mila euro in contanti. Secondo quanto riferito dalla questura, quando è arrivata una seconda auto in supporto, il nordafricano è scappato e si è lanciato nel Naviglio in secca. Nell'impatto si è fratturato la gamba ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori e trasportarlo all'ospedale Niguarda.