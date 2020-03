Incidenti stradali, morta donna travolta dalla propria auto a Luino

Una donna di 65 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata dalla propria auto, a Luino, comune di oltre 14mila abitanti in provincia di Varese. Stando a quanto emerso dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, dopo aver posteggiato l'automobile in discesa fuori da casa, presumibilmente dimenticando di inserire il freno a mano, la donna è scesa dall'abitacolo per far rientro alla propria abitazione, quando il mezzo le è piombato addosso. Nonostante i soccorsi, allertati dai vicini di casa, per la 65enne non c'è stato nulla da fare.