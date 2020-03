Coronavirus, Fabrizio Sala a Sky Tg24: "Scende mobilità in Lombardia"

“Abbiamo un elemento positivo, cioè che la mobilità in Lombardia sta scendendo: siamo passati da un 37% di mobilità rispetto a un giorno normale di lunedì, al 36% dell’altro ieri e al 35% di ieri. Seppure di poco, ma la mobilità sta diminuendo, ci stiamo avvicinando a un weekend di qualche tempo fa. Questo è estremamente positivo perché l’isolamento sociale è l’arma più importante che abbiamo per combattere questo virus”,. Queste sono le parole, a Sky Tg24, del vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Poi, ha continuato parlando dell'aumento dei positivi, nella giornata di ieri, in Lombardia: "Come ho già detto, è necessario mettere questo aumento a confronto con più giorni, perché abbiamo notato negli ultimi giorni una diminuzione del tasso di crescita, cioè la velocità con la quale si espande il contagio è rallentata. Quando avviene questo rallentamento bisogna capire se rimane stabile o se invece, come tutti ci auguriamo, piega verso il basso, cioè cominciano a diminuire. Abbiamo bisogno dei dati dei prossimi giorni per capire questo”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Per l'ospedale in Fiera siamo a buon punto"

Infine, sull'ospedale della Fiera di Milano, Sala ha concluso: “Questo è un progetto grandioso e sarà di vitale importanza per la Lombardia e tutto il nord Italia e forse anche per l’Italia. Ci auguriamo di no, ma potrebbe esserlo. Si lavora a ritmo incessante. Stanno arrivando sempre più attrezzature, ieri abbiamo avuto una fornitura importante di ventilatori. Siamo ottimisti e a buon punto sul progetto”.