Coronavirus, lunga fila alle poste di Sesto San Giovanni. VIDEO

Una lunga fila di persone si è formata davanti a un ufficio postale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, in via Maestri del Lavoro. L'ingresso infatti è contingentato e avviene una persona alla volta per via delle disposizioni per contenere la diffusione del coronavirus. I clienti in coda mantengono la distanza di sicurezza di un metro e alcuni indossano mascherine. Situazione simile anche a Roma, dove si è formato un assembramento di persone davanti a un ufficio postale.