Evade dai domiciliari in bicicletta: arrestato nel Mantovano

E’ evaso dagli arresti domiciliari in sella alla propria bicicletta e, probabilmente in stato di ebbrezza dovuto all’alcol, vagava per le vie del paese: protagonista dell’episodio, avvenuto a Bozzolo nel Mantovano, un uomo di 48 anni che è stato arrestato dai carabinieri. Il 48enne, di origini tunisine, si è anche rifiutato di essere sottoposto al test per l'alcol e anche per questo verrà denunciato.