La mobilità in Lombardia è in calo e oggi è al 37% rispetto a un giorno normale. A riferirlo è il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. Il dato, ha spiegato, "è diminuito di sei punti rispetto al lunedì della settimana precedente, quando era al 43%. Siamo in discesa - ha aggiunto Sala - e secondo me possiamo fare ancora di più. La domenica è sempre il dato più basso, il 26%, ma la gente sta chiaramente a casa".

"Nostra ordinanza è ancora valida"

Per quanto riguarda la validità delle ordinanze regionali, Sala ha spiegato che, in base decreto legge del 24 marzo, "noi potremo emettere ordinanze di validità di sette giorni, su tutto il territorio regionale, ma con l’autorizzazione del Governo. Per quanto riguarda l’ordinanza di sabato - ha sottolineato - abbiamo un comunicato stampa che ci dice che per dieci giorni è ancora valida, quindi la nostra ordinanza allo stato attuale è valida".

Tributi regionali sospesi fino al 30 maggio

Infine, Sala ha annunciato che "in Lombardia sono sospesi senza interessi tutti i tributi regionali fino al 30 maggio, con la possibilità di prorogare questa misura. Fino a quella data - ha concluso - i cittadini non devono versare niente all’erario regionale. Possono semplicemente non pagare".