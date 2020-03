Danneggia nove automobili con una pietra, arrestato 48enne a Milano

Un nigeriano di 48 anni, regolare in Italia ma con precedenti, ha, prima danneggiato nove auto in sosta spaccando gli specchietti retrovisori, poi, all'arrivo della polizia, ha aggredito gli agenti finendo per essere arrestato. L'uomo è stato segnalato da alcuni passanti in via San Martino, in zona Ticinese, a Milano, poco dopo le 20:30 di ieri. Quando è arrivata una Volante, il nigeriano ha minacciato gli agenti e così è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.