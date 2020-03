Coronavirus, come si è trasformata Milano di notte. VIDEO

Milano appare buia, silenziosa, ferma come mai è stata vista prima. I mezzi pubblici sono gli unici a occupare le strade di solito trafficate. La città è avvolta da un silenzio surreale. Le serrande dei locali sono abbassate. Piazza Duomo è deserta, così come nei pressi del Castello Sforzesco, che si impone in tutta la sua maestosità. Sotto i portici di piazza 24 maggio, a due passi dalla Darsena, si è sistemato, chi una casa dove tornare, non ce l'ha. Ogni tanto passa un taxi e i tram sono vuoti. Non si sente il rumore delle bottiglie non c'è il solito brusio e non c'è musica. Non c'è nessuno a interrompere il silenzio. Infine, i colori della bandiera italiana che si scorgono in tutta la città, quasi come un abbraccio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE