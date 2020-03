Coronavirus, Giuseppe Sala: "Condivido i nuovi provvedimenti"

"Sono state emesse due nuove ordinanze, una dalla Regione, una dal Governo. Penso sia necessario che io vi dica che condivido i contenuti e credo che sia giusto comportarci in questo modo e attenerci a queste regole". Sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"In contatto con altri sindaci"

Il primo cittadino del capoluogo lombardo, sul video che ha postato sui social, ha poi detto di essere stato ieri "tutto il giorno in contatto con gli altri sindaci dei capoluoghi lombardi, ma soprattutto sono stato in collegamento con la presidenza della Regione Lombardia e Palazzo Chigi fino a ieri sera alle 22. Come ha detto ieri il capo della Protezione Civile Borrelli il passaggio ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno e io mi auguro di no, è una chiusura totale. Ma quando si dice chiudere tutto, vuol dire tutto, e lo dico ai tanti che ancora scrivono sui social, e scrivono 'chiudiamo tutto' quattro punti esclamativi. Riflettiamo su cosa può voler dire sulla nostra quotidianità".

"A disposizione hotel per isolamento"

Infine, il Comune di Milano metterà a disposizione un hotel vicino alla Stazione Centrale per le persone che devono passare il periodo di isolamento dovuto al Coronavirus. "Molti milanesi conoscono l'hotel Michelangelo, vicino alla stazione, ha circa 300 camere ed era un hotel già in chiusura prima del Coronavirus. Ora noi lo prendiamo per metterlo a disposizione di prefettura e autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena. Ma questo principio di trovare spazi e metterli a disposizione ci porterà a fare ulteriori azioni nei prossimi giorni. Anche perché io sono certo che usciremo da questa situazione che ci sta molto toccando ma sono abbastanza certo che sarà una maratona, andiamo avanti con senso di responsabilità", ha concluso Sala.

