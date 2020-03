“Non bisogna fare demagogia ma bisogna fare le cose giuste”, così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, risponde alla proposta di chiudere il trasporto pubblico locale. “Parliamo di meno e facciamo di più”, ha poi aggiunto il primo cittadino. “I numeri stanno crescendo in maniera evidente: ieri sono raddoppiati i positivi al Covid-19, questo ci preoccupa perché l'impatto potrebbe essere devastante”, ha invece affermato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, fornendo i dati dei contagi in città. La Prefettura ha reso noto che 114 unità di militari verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus. Prosegue la solidarietà in città, Giuseppe Caprotti, figlio del fondatore di Esselunga, Bernardo, ha donato un milione di euro al Fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Milano per far fronte alle difficoltà economiche che arriveranno dopo l'emergenza sanitaria. (LA DIRETTA)

12:21 – Caprotti dona un milione al Fondo di mutuo soccorso

Giuseppe Caprotti, figlio del fondatore di Esselunga, Bernardo, ha donato un milione di euro al Fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Milano per far fronte alle difficoltà economiche che arriveranno dopo l'emergenza sanitaria. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Buone notizie sul fronte del Fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano. Stiamo raccogliendo fondi per aiutare chi sarà più colpito da questa crisi - ha spiegato Sala - Abbiamo tantissime piccole offerte ma questa mattina abbiamo visto arrivare un bonifico da un milione di euro del signor Giuseppe Caprotti che ringrazio".

12:08 – La Prefettura dispone l'impiego di 114 soldati

Con la rimodulazione dei servizi, decisa questa mattina in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la presenza degli assessori regionali Riccardo De Corato e Pietro Foroni, secondo le indicazioni del Ministro dell'Interno, 114 unità di militari dell'Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, ha fatto sapere la Prefettura di Milano

11:45 – Gallera, numeri di Milano ci preoccupano

"Milano è stata preservata" rispetto ad altre zone della Lombardia dal contagio del Coronavirus, "però i numeri stanno crescendo in maniera evidente: ieri sono raddoppiati i positivi al Covid-19 da 318 del giorno prima ai 638 di ieri, quindi questo ci preoccupa perché l'impatto potrebbe essere devastante. L'unico strumento è rimanere in casa", ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia.

11:30 - Sala: “Parliamo di meno e facciamo di più”

"È veramente il momento in cui non bisogna fare demagogia ma bisogna fare le cose giuste, non è semplice e le cose giuste derivano anche da correzioni", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replicando a chi auspica una chiusura del trasporto pubblico locale nel video che ogni giorno posta sui social per fare il punto dell'emergenza Coronavirus in città. "Noi abbiamo ridotto la frequenza del trasporto pubblico i primi due giorni, non abbiamo dato un servizio eccellente e poi abbiamo messo a posto. Per cui bisogna andare avanti con molta attenzione, però un invito a me stesso e a tutti i miei colleghi politici: parliamo di meno e facciamo di più", ha aggiunto il primo cittadino. "Ieri abbiamo avuto una visita gradita del vice presidente della Croce Rossa cinese il quale si è stupito che il trasporto pubblico a Milano sia ancora attivo. E qualcuno stamattina ha ripreso la questione ipotizzando una chiusura e sui social parecchi mi hanno scritto perché non chiudiamo il trasporto pubblico - ha proseguito Sala - Io dico solo che prima di tutto bisogna pensare alle conseguenze delle azioni. Provate a chiedere al professore Galli del Sacco, come ho fatto io, cosa ne pensa di questa idea e come fronteggerebbe la mancanza di infermieri. Provate a immaginare coloro che fanno le pulizie o fanno la cassa al supermercato come vanno al lavoro".

11:15 – Code ai supermercati

Nuove lunghe code hanno caratterizzato l'ingresso ai supermercati, a Milano, dopo le proposte di una stretta sulle libertà di movimento e anche sulla gestione delle rivendite alimentari. In fila tanta gente preoccupata, tornata con i trolley come non si vedeva dall'inizio dell'emergenza. In un suopermercato di via Fuché alle 7 del mattino la coda si articolava sui 4 lati del grande isolato, con tempi di ingresso superiori a un'ora. In piazza Diocleziano si è registrata un'altra lunga coda e apertura contingentata negli orari, con ingresso di una sola persona per famiglia. "Abbiamo visto che arrivava il camion dei rifornimenti e siamo venuti qui - ha detto una signora, in fila con un grosso trolley - ma se lo avessi saputo avrei lasciato mio marito a casa".