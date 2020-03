Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha emesso un Daspo di due anni nei confronti di una donna di 51 anni che, il primo febbraio scorso, aveva aggredito un minorenne durante una partita di calcio, disputata a Milano, presso l'oratorio San Gerolamo Emiliani di via Don Calabria. In quell'occasione, gli agenti del commissariato Lambrate erano intervenuti in seguito allo scoppio di una lite al termine dell'incontro tra due squadre, valido per il campionato invernale "Tornei dell'Amicizia".

La ricostruzione della vicenda

I poliziotti intervenuti in quell'occasione avevano scoperto che, durante la partita, un giocatore di 17 anni era stato ripetutamente insultato dagli spettatori in tribuna dopo aver commesso alcuni falli. Il giovane, irritato, aveva sputato sul terreno di gioco, aumentando il nervosismo degli spettatori, tra cui la 51enne madre di un altro giocatore. Quest'ultima, dopo aver minacciato di morte il 17enne, al fischio finale si era avvicinata alla recinzione che delimita il campo di gioco e aveva afferrato per il collo il ragazzo. La donna è stata trattenuta da altri presenti e, una volta arrivati i poliziotti, è stata denunciata per violenza privata e minacce aggravate. Ora sarà obbligata a restare lontana da eventi sportivi per due anni.