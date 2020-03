Proseguono a Milano i controlli delle forze dell'ordine per accertare eventuali violazioni delle norme stabilite dal Governo per fronteggiare la diffusione del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). In merito alle violazioni, la procura di Milano, secondo quanto si è appreso, intende valutare caso per caso ogni denuncia per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", a carico di coloro che vanno in giro in città senza un comprovato motivo. Si tratta di una contravvenzione penale, viene precisato, non una multa amministrativa, quindi, in caso di colpevolezza, viene emesso un decreto di condanna che vale come un precedente penale. Ieri in Procura sono arrivate 80 segnalazioni di violazioni e gli inquirenti precisano che si sta parlando di reati, che come tali vanno puniti.

12:55 - Pr in campo per il Policlinico di Milano

È nato il gruppo di pr ed esperti della comunicazione 'PR for Public Responsability', con l'intento di "diffondere l'urgenza di un'azione civile importante, pratica ed efficace in riferimento all'emergenza Coronavirus - si legge in una nota -. Abbiamo realizzato una campagna fundraising attraverso la piattaforma GoFundMe - spiegano gli organizzatori - a favore della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Rianimazione Vecla. Sosteneteci".

12:48 - Pusher sorpresto in strada a Milano, arrestato e denunciato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato per spaccio dai carabinieri che lo hanno sorpreso in strada, a Milano, durante i controlli del territorio sul rispetto del decreto che limita la circolazione per evitare la diffusione del coronavirus. La vicenda è accaduta intorno alle 17 di ieri in via Montegani. Oltre a non essere stato in grado di fornire una spiegazione valida per la sua presenza in strada, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish e di 125 euro che si ritiene siano stati il guadagno dello spaccio.

