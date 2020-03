Coronavirus, giocano a "Pokemon Go" in cimitero di Busto Arsizio

La polizia ha fermato due giovani all'interno del cimitero di Busto Arsizio, in provincia di Varese. "Stiamo giocando a Pokemon Go", la loro giustificazione agli agenti, durante un controllo per verificare che le misure disposte dal decreto Coronavirus venissero rispettate. I due, poco più che 20enni, sono stati bloccati dalla polizia mentre si aggiravano tra le tombe con il cellulare in mano, intenti a giocare al videogioco. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE