L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha sollevato questa mattina la questione dell’affollamento dei trasporti pubblici a Milano parlando della possibilità di contingentare l’accesso ai mezzi. “Se non garantiamo la famosa distanza di un metro e mezzo, rischiamo di vanificare tutto lo straordinario lavoro che la gente sta facendo”, ha detto Gallera. Il Garante dei detenuti del Comune di Milano invece, in un comunicato, ha chiesto di ridurre le presenze dei reclusi nei reparti.

9:45 - Garante dei detenuti di Milano: "Ridurre subito presenze"

"Rappresento la necessità di deflazionare le presenze nei reparti con forti interventi normativi e di immediata applicabilità". Lo scrive in un comunicato, pubblicato sul sito dell'Ordine degli avvocati milanesi, il Garante dei diritti delle persone private di libertà personale del Comune di Milano, Francesco Maisto, a proposito della situazione nelle carceri in questo periodo di emergenza Coronavirus. "I pericoli di contagio - scrive il Garante - sono costantemente presenti ed attualmente stanno producendo i loro tragici frutti". In particolare, si legge ancora nel comunicato, "ritengo necessari provvedimenti normativi deflattivi di immediata applicazione e tali da non richiedere il vaglio della Magistratura di Sorveglianza che già ora, per le condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di poterli applicare in tempi ragionevoli ed adeguati alla diffusione del virus". Il garante inoltre spiega di aver "ricevuto, attraverso diverse vie di comunicazione, informazioni su presunti maltrattamenti nella Casa di Reclusione di Milano Opera nel pomeriggio del 9 marzo scorso, rispetto ai quali ho richiesto l'attenzione della Procura della Repubblica di Milano perché ne accerti la veridicità e la consistenza di quanto in esse riportato, nonché al locale Magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due ispezioni".

8:31 - L'assessore Gallera: "L'entrata sui mezzi va contingentata"

L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, è intervenuto su 7 Gold parlando dell’affollamento dei mezzi pubblici a Milano e della possibilità di contingentare l’accesso. "Io penso che da un lato o si cerca di aumentare le corse nelle ore di punta o magari chiuderlo in altri momenti, o se questo non è possibile va contingentato, cioè dovrebbe essere consentito entrare nei vagoni solo a un numero ridotto di persone. Gli altri aspetteranno. Non vedo alternative", ha sottolineato l’assessore. "Le norme anticontagio non vanno garantite solo all'interno delle aziende, ma anche sui mezzi pubblici. Io penso che quantomeno vanno contingentati perché se non garantiamo la famosa distanza di un metro e mezzo, rischiamo di vanificare tutto lo straordinario lavoro che la gente sta facendo. Ridurre le corse è un errore".

L’assessore ha poi parlato ad Agorà del progetto per l'ospedale temporaneo da allestire all'interno dei padiglioni della Fiera di Rho (Milano). "Stiamo lavorando con la mobilitazione anche dei gruppi industriali che hanno filiali in Cina e in India per recuperare i respiratori. Siamo fiduciosi di riuscire a recuperarne un numero ampio. Poi il progetto sta subendo una rimodulazione, perché, come ha detto il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali dovrà avere una tac, una radiologia… Quindi avrà meno posti letto ma sempre in numero significativo". Parallelamente, ha aggiunto, "abbiamo un programma molto serrato" di espansione delle terapie intensive negli ospedali: "Questa mattina apriamo 16 posti al San Carlo di Milano e altri 16 ne apriranno nei prossimi giorni. Nella notte di ieri sono arrivati 12 respiratori per la terapia intensiva, oltre a 30 macchinari, 10 per la sub intensiva, e in base a un accordo con la Protezione Civile ogni sera ne arriveranno 25 fino ad arrivare a 200".