Seriate, esplode una palazzina in via Dante: un morto

Una palazzina è esplosa a Seriate (in provincia di Bergamo) in via Dante, in centro, accando alla chiesa parrocchiale. La deflagrazione, che secondo i primi accertamenti avrebbe causato un morto, ha sventrato un'abitazione, i cui detriti sono finiti in strada. Sembra sia stata causata da una bombola di gas. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e il 118. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell'esplosione: una di queste, a quanto trapela, potrebbe essere lo scoppio di una bombola di gas. Il Comune del Bergamasco è inoltre uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE A BERGAMO).

