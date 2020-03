Abbiategrasso, 66enne accoltellata in casa: arrestato il figlio

Una 66enne è stata accoltellata al torace la notte scorsa in casa ad Abbiategrasso (nel Milanese). Il figlio della donna, che è stata trovata nella propria abitazione in via Antonio Sciesa, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si trova in carcere a Pavia. La vittima, in gravi condizioni, è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano.

L’accoltellamento

Secondo le prime ricostruzioni, la 66enne sarebbe stata raggiunta da almeno cinque fendenti al torace dal figlio, che, alterato dall’alcol, avrebbe aggredito la madre al culmine di un litigio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.



Data ultima modifica 16 marzo 2020 ore 09:30