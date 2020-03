Coronavirus, Fabio Concato canta "Domenica Bestiale" a casa. VIDEO

Se da un lato tantissimi cittadini italiani si sono ritrovati sui balconi delle loro abitazioni per cantare e suonare in risposta all’isolamento causa coronavirus (IL FLASH MOB), dall’altro anche numerosi artisti affermati stanno facendo lo stesso, postando sui social alcune loro esibizioni dal salotto di casa. Non è da meno Fabio Concato, che oggi ha pubblicato una versione acustica, solo chitarra e voce, di uno dei suoi più grandi successi: "Domenica bestiale". Una canzone che in questo periodo di quarantena assume un significato nuovo. "Ce la facciamo", il messaggio che il cantautore milanese rivolge ai suoi fan prima di salutarli con un bacio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE