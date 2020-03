Il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha fatto sapere di essere pronto a chiedere misure ancora più restrittive e di aver domandato al governo chiarimenti sulla possibilità di chiudere parchi e mercati. Nella sera di ieri il consigliere regionale Marco Colombo, tramite Facebook, ha annunciato di essere risultato positivo ai test per il coronaovirus. (LIVE - LO SPECIALE)

La possibile chiusura di parchi e mercati

Con l'ultimo decreto "finalmente si sta andando nella direzione giusta", ma "le nostre richieste di misure di contenimento alla diffusione della malattia erano ancora più spinte", ha detto Fontana, intervistato dall'Avvenire. "I sindaci mi hanno chiesto di poter intervenire immediatamente anche nella chiusura dei parchi, dei giardini, dei mercati all'aperto. Il problema è che da un punto di vista normativo non siamo sicuri di poter emettere delle ordinanze o dei provvedimenti in questo senso". Per questo "ho fatto una richiesta specifica al governo, quindi mi aspetto a breve una risposta di chiarimento – ha spiegato Fontana – Questo nuovo intervento del governo può servire a far capire ai cittadini che siamo in una situazione seria. Che non si deve assolutamente sottovalutare il problema", osserva Fontana. "Non bisogna farsi prendere dal panico, e nemmeno bisogna nemmeno lasciarsi andare ad atteggiamenti deleteri o a imprudenze. Le regole vanno rispettate da tutti per il bene di tutti".

Positivo il consigliere regionale Marco Colombo

Colombo, consigliere della Lega in Regione Lombardia, è risultato positivo al coronavirus e si trova ricoverato all'ospedale di Varese. "Poco fa - ha scritto il consigliere ieri sera - mi hanno comunicato l'esito positivo del tampone del coronavirus. Ve lo scrivo dall'ospedale di Varese, dove sono ricoverato da tre giorni, dopo aver avuto la febbre e i sintomi di questo maledetto virus. Un po' me l'aspettavo, dopo questi giorni in ospedale, ma è una notizia che lascia sempre disorientati. Però vorrei tranquillizzare tutti: le persone che erano a stretto contatto con me sono già in quarantena da qualche giorno, come prevedono i protocolli".

Colombo: “Combatterò per vincere”

Imprenditore, 45 anni, Colombo vive a Sesto Calende, Comune di cui è stato sindaco. "Come sapete bene, sono sempre stato positivo nella vita, non potevo che esserlo anche questa volta. E ancora una volta combatterò per vincere. Con la speranza, visto che sono il primo sestese a contrarre il virus, di tirarlo via per tutti i miei concittadini" ha aggiunto Colombo. "A tutti - dice il consigliere - raccomando di seguire tutte le precauzioni e le indicazioni delle autorità per evitare il diffondersi del contagio, e soprattutto di stare a casa. Vorrei tanto poterci stare anch'io, quindi non vi lamentate. Non vi preoccupate per me, sono Lombardo e uomo del lago, gente abituata a lavorare e a remare".