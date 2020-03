Milano, scontro tra un'auto e una moto in via Ergisto Bezzi: un ferito

Un uomo di 59 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Ergisto Bezzi. Intorno alle 7 del mattino, in una Milano deserta a causa delle nuove misure per contrastare il Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL NUOVO DECRETO - IL MESSAGGIO DI CONTE), si sono scontrate un auto e una moto. Il 59enne, conducente della moto, si è ferito cadendo dal mezzo ed è scivolato sull'asfalto per dieci metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.