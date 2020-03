Coronavirus, Milano: Inter dona 300mila mascherine a protezione civile

L'Inter e Suning International hanno deciso di donare al dipartimento nazionale della protezione civile 300mila mascherine a uso medico e altri prodotti sanitari (tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione) al fine di fronteggiare la situazione legata al coronavirus (LA DIRETTA – IL NUOVO DECRETO - GLI AGGIORNAMENTI). Steven Zhang, presidente dell'Inter e di Suning International, ha dichiarato: "Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l'Italia nella lotta contro l'emergenza". Al momento, l'Inter è in quarantena per la via della positività a Covid-19 di Daniele Rugani, difensore della Juventus, avversario proprio dei nerazzurri nel recupero del derby d'Italia di domenica 8 marzo.

Le altre azioni previste da Suning International e Inter

Suning International, inoltre, metterà a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento, con l'obiettivo di fornire un supporto e un'assistenza mirata ad aiutare il dipartimento nazionale della protezione civile, e più in generale il Paese, ad acquistare i materiali protettivi necessari a fronteggiare l'emergenza. Zhang ha aggiunto: "Speriamo che l'esperienza di successo della Cina nel contrastare il coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia". Proseguono dunque le azioni messe in atto da Suning e dall'Inter per contrastare la diffusione del virus, dopo la donazione di 300mila mascherine a Wuhan e i 100mila euro donati al dipartimento di scienze biomediche e cliniche "Sacco" di Milano, funzionale a sostenere le attività di ricerca dell'Istituto.

Decine di denunce nel Milanese

Gli agenti della questura di Milano, nella giornata di ieri, hanno controllato 276 veicoli e sottoposto a verifica 419 persone. Le forze dell’ordine hanno ritirato 246 autocertificazioni e denunciato 37 persone per inosservanza delle norme contro il coronavirus. In totale, sono stati 1.089 i soggetti sottoposti a controllo da parte dei carabinieri (con 37 denunce in base all'articolo 650 del Codice penale, ossia “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), in 88 Comuni interessati.

La Polfer ha controllato 5.696 individui, mentre la polizia di frontiera ha controllato 500 passeggeri nazionali e rientranti nella Convenzione di Schengen. La guardia di finanza, infine, ha controllato 22 persone, denunciandone tre.