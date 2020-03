Al via domani un intervento per la sanificazione delle strade a Codogno, cittadina del Lodigiano al centro di un focolaio di coronavirus. Come si legge in una nota dell'azienda locale dei servizi municipalizzati, la pulizia sarà effettuata con prodotti disinfettanti e un'apposita lancia.

Operai scioperano nel Bresciano

Alcuni operai che lavorano nelle fabbriche ancora attive del Bresciano sono entrati in sciopero per chiedere maggiori tutele dal punto di vista sanitario. "Non siamo carne da macello", dicono i lavoratori che chiedono la sospensione dell'attività per 15 giorni. "Stiamo discutendo con le aziende per capire come affrontare questa situazione. Registriamo scioperi in quattro o cinque realtà", ha detto il segretario della Cgil di Brescia Francesco Bertoli. "Ci sono aziende anche grandi che si sono fermate, mentre altre che per motivi di commesse legate a penali, sono in difficoltà e non possono sospendere la produzione. Il nostro obiettivo - aggiunge il segretario della Cgil di Brescia - è quello di riuscire ad ottenere quantomeno delle riduzioni di orario per garantire la sicurezza agli operai".

La situazione a Brescia

Intanto a Brescia i vertici degli Spedali Civili e del Poliambulanza stanno lavorando ad un progetto per la realizzazione di un ospedale da campo nell'area della Fiera di Brescia. Si attende però il via libera di Regione Lombardia e Ats, che devono valutare tempi di realizzazione e impiego del personale medico. I tempi previsti per la realizzazione sono di almeno dieci giorni. Brescia dopo Bergamo è la seconda città in Lombardia per numero di contagi da coronavirus. Ieri i contagiati erano 1227 con 126 decessi. "A Brescia - ha spiegato l'assessore regionale Gallera - i casi sono cresciuti moltissimo, con un incremento di 561 persone, è l'incremento più ampio registrato da un giorno con l'altro finora".