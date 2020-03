Coronavirus: da domani sanificazione delle strade di Codogno

A partire da domani verrà effettuata una sanificazione delle strade a Codogno, cittadina del Lodigiano al centro di un focolaio di Coronavirus. Lo rende noto l'azienda locale dei servizi municipalizzati, aggiungendo che saranno usati prodotti disinfettanti e un'apposita lancia.

Il sindaco di Codogno: "Vicini a crescita zero"

Nel frattempo, ha fatto sapere il sindaco Francesco Passerini in un'intervista al Corriere della Sera, i casi positivi ieri "sono aumentati solo di poche unità e lo stesso vale per tutti gli altri comuni dell'ex zona rossa. Siamo vicini alla crescita zero. La conferma - ha sottolineato il primo cittadino - che l'emergenza Covid-19 si combatte in un solo modo", il blocco totale, ma si vince anche "con la responsabilità collettiva: tutti si sono preoccupati della propria salute e di quella degli altri". Estendere le dure misure messe in pratica a Codogno in tutto il Paese "è la cosa giusta. Lo dicono i medici, lo dicono i dati. E lo dicono soprattutto gli abitanti di Codogno, di Casalpusterlengo, di San Fiorano, di Castiglione...".

Ora però, ha concluso il sindaco, "c'è forte preoccupazione che senza più zona rossa i sacrifici fatti possano essere vani". In questo momento "sono gli altri ad essere un pericolo per noi". "Avevo chiesto al governo una ripresa economica interna nell'area isolata, ma l'abolizione mi ha sorpreso. Significa che i dati dei contagi sono davvero confortanti".